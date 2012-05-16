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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 08:06 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初走势艰难,遭希腊政局动荡所伤

2349GMT---欧元兑美元EUR=周三在亚洲交易时段盘初较纽约尾盘升0.1%,至1.2737美元,竭力扳回跌幅.欧元此前在EBS电子盘中跌至四个月低点1.27215美元,因希腊未能组建新政府,并称将重新进行大选,令该国最终退出欧元区的风险升高.[ID:nSB1548246]

美元周二全面上涨,尽管数据显示美国4月零售销售几无增长.[ID:nSB1548256]

澳元兑美元AUD=D4持稳于0.9942美元,守在上日所及五个月低点0.9921美元附近.

美元兑日圆JPY=微升0.1%,报80.24日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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