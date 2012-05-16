〔东京汇市〕欧元盘初走势艰难,遭希腊政局动荡所伤

2349GMT---欧元兑美元EUR=周三在亚洲交易时段盘初较纽约尾盘升0.1%,至1.2737美元,竭力扳回跌幅.欧元此前在EBS电子盘中跌至四个月低点1.27215美元,因希腊未能组建新政府,并称将重新进行大选,令该国最终退出欧元区的风险升高.[ID:nSB1548246]