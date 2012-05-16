〔中国经济〕目标2015年文化产业增加值倍增,推动企业上市融资--文化部

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京5月16日电---中国文化部部长蔡武表示,"十二五"(2011-2015年)期间,文化部门管理的文化产业增加值目标年均现价增长速度高于20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增.
新华社援引蔡武的话并称,文化企业大多为中小企业,投融资问题已经成为制约文化产业进一步发展的主要瓶颈.
蔡武表示,文化部将进一步深化部行合作机制,推动文化企业通过上市、债券等方式融资,引导和鼓励社会资本投入文化产业等.
同时,鼓励优势文化企业以资本为纽带,进行跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,充分利用资本市场做大做优做强.
"十一五"(2006-2010)期间,中国文化产业增加值年均增长速度在20%以上.
近期中国文化产业屡获政策支持.中国财政部近日称,将加大财政文化投入力度,并推动国有文化资产优化配置和结构调整,加快国有文化企业合并、重组、股改和上市步伐.[ID:nSB1531414]
而为配合发展文化产业,中国证监会此前亦表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.[ID:nSB1163322](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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