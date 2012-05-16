《美国上市公司业绩公布日程表》--5月16日-5月23日

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
汤森路透5月15日电---以下为标准普尔500企业中将于5月16日-5月23日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/16 BMO Q1 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.02 32 0.27
5/16 Q2 2012 Deere & Company (DE) 2.53 17 2.12
5/16 20:30 Q1 2012 Limited Brands LTD 0.40 21 0.40
5/16 BMO Q1 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.30 18 0.28
5/16 BMO Q1 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 0.99
5/17 Q1 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.47 21 0.40
5/17 Q2 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.24 17 0.38
5/17 AMC Q1 2013 salesforce.com (CRM) 0.34 38 0.28
5/17 BMO Q4 2012 Computer Sciences Corp. (CSC) 0.20 9 1.09
5/17 Q1 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.54 18 0.56
5/17 20:00 Q1 2012 Gap Inc. (GPS) 0.46 26 0.40
5/17 AMC Q3 2012 Intuit (INTU.O) 2.48 21 2.33
5/17 BMO Q4 2012 Precision Castparts PCP 2.27 22 1.87
5/17 Q1 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.93 25 0.74
5/17 BMO Q1 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.04 23 0.98
5/21 BMO Q3 2012 Campbell Soup Company (CPB) 0.52 16 0.57
5/21 Q1 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.42 25 0.34
5/22 AMC Q2 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.51 23 0.75
5/22 BMO Q3 2012 AutoZone Inc. (AZO) 4.04 22 5.29
5/22 Q4 2012 Compuware Corp. CPWR.O 0.12 5 0.16
5/22 Q1 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 26 0.55
5/22 BMO Q4 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.98 25 0.90
5/22 BMO Q4 2012 Ralph Lauren Corp. (RL) 0.85 14 0.74
5/23 Q1 2012 Big Lots, Inc. (BIG) 0.69 15 0.70
5/23 Q2 2012 惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ) 0.91 25 1.24
5/23 BMO Q2 2012 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.42 11 0.40
5/23 AMC Q4 2012 Netapp Inc (NTAP.O) 0.63 28 0.59
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 张若琪
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路