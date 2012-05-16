〔美股业绩〕新浪第一季业绩优于华尔街预估,广告营收大增9%(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增细节)
路透旧金山5月15日电---中国最大门户网站新浪(SINA.O)的季度业绩优于华尔街预估,提振股价上涨10%.尽管中国市场疲软,但新浪广告业务营收蹿升9%.
尽管在线广告市场疲软且微博业务支出增多,但该公司公布,品牌广告营收扬升至7,850万美元,高于上年同期的7,230万美元.
新浪今年面临严峻阻力,因宏观经济前景趋于疲软,公司都在削减广告支出.新浪多数营收是来自在线广告业务.
新浪首席执行官曹国伟发布声明称,"广告商对微博广告业务的初步反馈令人鼓舞,我们认为新浪继续大举投资社交媒体及其相关动议至关重要."
艾瑞咨询集团数据显示,中国在线广告市场第一季萎缩13.8%,至140亿元人民币(22亿美元).
投资者一直看好微博前景,但该业务产生的营收尚不太多.对当局将加强微博监督管理的疑虑,以及审查制度,都给该业务长期前景蒙上一层不确定性.
新浪称,第二季营收将介于1.26亿-1.29亿美元.
第一季营收增长6%,至1.062亿美元.
第一季净亏损1,370万美元,合每股亏损0.21美元,上年同期为净利1,500万美元,合每股盈余0.23美元.
扣除一次性项目的每股亏损为0.21美元,略优于华尔街预估的0.23美元.
新浪称,今年将向微博业务投资1.6亿美元,高于去年的1.1-1.2亿美元.大部分资金将用于招聘和升级基础设备.
新浪股价周二在Nasdaq市场收报51.68美元,盘后飙升10%至56.90美元.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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