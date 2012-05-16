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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,希腊危机促使投资者削减风险资产

路透东京5月16日电---日股日经指数周三盘初下跌,投资者削减风险资产持仓,因之前希腊组建政府失败,令人预期该国反对援助计划的左翼政党可能在6月重新选举中胜出.

日经指数.N225下跌0.5%,至8,853.04点,周二曾触及三个半月收盘低位.东证股价指数.TOPX跌0.5%,至744.06点(完)

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--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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