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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘续跌,触及四个月新低

路透首尔5月16日电---韩国综合股价指数周三开盘下跌,触及四个月新低,可能录得连续第六个交易日下跌.希腊重新选举加剧了该国恐将退出欧元区的忧虑.

大盘科技股承压走低,LG显示器(034220.KS)下挫3.1%,三星电子(005930.KS)跌1.3%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11下滑0.85%,至1,882.78点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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