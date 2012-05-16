《中国重要政经日程》--5月16日

=============================今日重要政经日程==========================

5/16(三)

*--第37届国际证监会组织年会在北京举行,至周四

=============================近日重要政经日程==========================

5/17(四)

--10:00 国新办中国少数民族文化发展与成就情况新闻发布会.

--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

*--中国国际经济交流举行"经济每月谈",主题为证券市场改革与发展

5/18(五)

--第七届21世纪中国资本市场年会在上海举行.

--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

5/23(三)

--2012中国能源战略高层论坛在北京举行,至24日.

--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

--中国农商高峰论坛在上海举行.

6/6(三)

--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/10(日)

--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行

6/13(三)

--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)