《中国重要政经日程》--5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
=============================今日重要政经日程==========================
5/16(三)
*--第37届国际证监会组织年会在北京举行,至周四
=============================近日重要政经日程==========================
5/17(四)
--10:00 国新办中国少数民族文化发展与成就情况新闻发布会.
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
*--中国国际经济交流举行"经济每月谈",主题为证券市场改革与发展
5/18(五)
--第七届21世纪中国资本市场年会在上海举行.
--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.
5/23(三)
--2012中国能源战略高层论坛在北京举行,至24日.
--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
--中国农商高峰论坛在上海举行.
6/6(三)
--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/10(日)
--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行
6/13(三)
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 康熙泽
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。