〔中港个股〕交行筹资近570亿元的A+H定向增发方案获银监会核准

路透北京5月16日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三公告称,其"A+H"定向增发方案已获银监会核准.

上周该融资方案在其股东大会上获通过,尚待银监会等监管机构批准.[ID:nSB1535568]

交通银行3月公布方案,计划通过定向增发募集资金约565.73亿元,其老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.本次增发A股约65.42亿股,增发H股58.35亿股;A股增发价为4.55元,H股增发价为5.63港元.

近几年由于国内金融机构信贷规模快速增长及银监会提高银行业资本金监管标准,国内大多数上市银行纷纷进行股权再融资,以补充核心资本.近期兴业银行(601166.SS)亦宣布定向增发融资至多263.8亿元资金的计划;光大银行(601818.SS)据业内估计将在年中重启其H股发行计划.

交行A股周二收报4.74元;H股周二收在5.45港元.(完)