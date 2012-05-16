〔全球金市〕美国6月期金跌1%,至五个月低位

路透5月16日电---美国6月期金GCcv1在周三上午跌逾1%,至每盎司1,536.5美元,为去年12月以来最低水平,此前欧元兑美元跌至四个月低位.

希腊组建新政府的努力在周二宣告失败,冲击金融市场.预料反对欧盟(EU)援助条款的左翼党派可能在6月重新举行的希腊选举中获胜.[ID:nSB1548246]