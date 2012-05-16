《中国报摘》--其他报纸重要消息5月16日(I)

**上海证券报**

--中国5月信贷投放延续了4月相对低迷的态势.知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿元人民币左右.

--从权威人士处获悉,目前已上报的两只跨境交易所交易基金(ETF)产品已准备就绪且已基本完成审核,在增加外汇申购方式后择机推出;基金行业管理费创新也提上日程,拟调整为"对称浮动"的方式收取.

--在境外投资者间接持有期货公司股权/表决权规定出台后,相关人士明确,关于外资直接参股境内期货公司相关规则有望单独出台.

--武钢股份600005.SS6月份部分重点产品价格下调.由于供需矛盾突出,成交清淡,无论钢材市场还是铁矿石市场,后期走势都并不乐观.

--数据显示,今年前4月铁路基本建设投资717亿,同比减少54%.

--从权威渠道获悉,郑商所拟报请证监会同意,在恰当时候重启期货期权仿真模拟交易.未来在期权仿真模拟交易较成熟的基础上,郑商所将再申请开展正式的农产品期货期权交易.

**人民日报**

--卫生部等下发《关于推进新型农村合作医疗支付方式改革工作的指导意见》,要求各地积极探索实行按病种付费、按床日付费、按人头付费、总额预付等付费方式,逐步建立有利于合理控制医疗费用、提高参合人员受益水平、确保基金安全高效运行的新农合费用支付制度.

--5月15日,中国首艘深水铺管起重船--"海洋石油201",在山东青岛海洋石油工程(青岛)有限公司码头举行建造竣工和起航仪式.它将开赴南海投入试铺管作业和荔湾3-1气田1,500米深水铺管施工作业.中国成首个在南海自营勘探开发深水油气资源的国家.

--国务院南水北调办公室介绍,截至2012年3月底,南水北调东线一期工程累计完成投资232亿元,整体进展顺利.

**第一财经日报**

--国土资源部称,今年计划供应保障性安居工程用地5.01万公顷,占住房用地供应计划的29.1%,超过2011年1,000万套保障性安居工程4.81万公顷的用地实际量.

**21世纪经济报 道**

--接近监管层的人士透露,为协助人民银行推动利率市场化改革,银监会拟成立专门的利率市场化改革研究小组.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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