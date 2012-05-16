《中国报摘》--金融时报5月16日

* 头版头条:

--中国央行下调存准率是密切监测经济形势,适时适度进行预调微调的具体措施,体现了货币政策的前瞻性、灵活性和有效性.

* 其他:

--中国银行国际金融研究所副所长宗良称,由于进入美国金融市场难度较大,此次工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中行(3988.HK)(601988.SS)、农行(601288.SS)(1288.HK)赴美拓展取得成功,预示着中国银行业未来或可适当加快海外布局,稳步推进海外发展速度.

--商务部国际贸易经济合作研究院研究院梅新育称,搞活民间金融是常识,应该以维护金融这个外部性非常强烈的部门秩序为前提,不能激励违规的道德风险.非法集资不是搞活民间金融,吴英不是合理的民间融资.

--西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的全国首份中国家庭金融调查报告称,中国家庭资产平均为121.69万元人民币,主要由金融资产、住房资产和非住房非金融资产三块构成,其中住房资产占比最大,金融资产占总资产比重仅为8.76%.(完)

--整理 李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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