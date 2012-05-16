苏丹总统称安全问题未解前不允许南苏丹出口石油

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀土穆5月16日电---苏丹总统巴希尔周二表示，该国与南苏丹解决所有边境安全争端前，不会允许后者经其领土出口任何石油。

苏南与南苏丹的石油、安全和边界争端，导致两国上月发生边境冲突，引发外界担心两国可能陷入全面战争。

南苏丹在去年7月独立时，按照一项2005年签署的与苏丹结束内战的和平协议，划分走了四分之三的苏丹石油生产。

地处内陆的南苏丹的石油出口需要借道苏丹，但却没有与苏丹政府就支付多少过境费达成协议。在苏丹开始扣押所谓欠付过境费的石油后，南苏丹于今年1月停止了日产量约35万桶的石油生产。而对两国而言，石油就是生命线。

巴希尔在喀土穆发表讲话时重申，除非两国解决所有的边境安全争端，否则苏丹不会允许南苏丹通过北部运输管道出口石油。

“他们（南苏丹）关闭了运输管道，但是否重开（运输管道）取决于我们，”他在支持军方的一个集会上称。

“我们才是决定何时重开的一方。我们是不会开启运输管道的，除非我们的安全得到完全保证，我们的公民和边境也不再面临威胁。”（完）