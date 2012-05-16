苏丹总统称安全问题未解前不允许南苏丹出口石油

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆5月16日电---苏丹总统巴希尔周二表示，该国与南苏丹解决所有边境安全争端前，不会允许后者经其领土出口任何石油。
苏南与南苏丹的石油、安全和边界争端，导致两国上月发生边境冲突，引发外界担心两国可能陷入全面战争。
南苏丹在去年7月独立时，按照一项2005年签署的与苏丹结束内战的和平协议，划分走了四分之三的苏丹石油生产。
地处内陆的南苏丹的石油出口需要借道苏丹，但却没有与苏丹政府就支付多少过境费达成协议。在苏丹开始扣押所谓欠付过境费的石油后，南苏丹于今年1月停止了日产量约35万桶的石油生产。而对两国而言，石油就是生命线。
巴希尔在喀土穆发表讲话时重申，除非两国解决所有的边境安全争端，否则苏丹不会允许南苏丹通过北部运输管道出口石油。
“他们（南苏丹）关闭了运输管道，但是否重开（运输管道）取决于我们，”他在支持军方的一个集会上称。
“我们才是决定何时重开的一方。我们是不会开启运输管道的，除非我们的安全得到完全保证，我们的公民和边境也不再面临威胁。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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