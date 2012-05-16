〔企业并购〕纽约泛欧交易所在伦敦金属交易所竞购中出局--发言人

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月15日电---一名公司发言人周二称,纽约泛欧交易所集团NYX.N在伦敦金属交易所(LME)的竞购中出局.先前有报导称纽约泛欧交易所的出价为8亿英镑(12.8亿美元),被认为太低.
该公司发言人对路透称:"我们报出了我们认为是公允的估价."
上周路透报导,该交易所和香港交易及结算所在LME竞购中领先于其他对手.分析师和业内消息人士估计LME价值约为10亿英镑(16.2亿美元).(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。