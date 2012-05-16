〔中国金融〕5月信贷投放延续低迷态势,前两周四大行新增近零--报载

路透上海5月16日电---5月中国信贷投放延续了4月相对低迷的态势.上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,而存款则继续流失2,000亿人民币左右.

报导称,四大行面临的局面不一,其中两家银行贷款分别增长100多亿和几十亿,但另两家则分别出现负增长,整体看,截至5月13日,四大行5月人民币贷款几无增长.

中国四大国有商业银行包括工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

中国4月新增信贷环比下滑逾三成,且短期贷款增长持续高于中长期贷款,验证企业贷款实际有效需求遇冷.结合最近两日出炉的外贸和工业等宏观经济数据,进一步确认经济正在探底过程中.[ID:nSB1541214]

报导并称,与此同时,四大行存款也继续呈现流失态势,截至5月13日,四大行存款流失2,000亿元左右,其中一家银行流失900亿左右.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170](完)