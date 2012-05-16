《新兴市场重要经济事件预告》--5月16日-5月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月16日(三)
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部上发表演说(1600).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--国际货币基金组织(IMF)代表团访问波斯尼亚,磋商新贷款事宜(至5月25日).
曼谷--泰国央行公布5月2日的会议纪录.(0200)
尼泊尔博卡拉--印度央行副总裁苏巴拉奥在一个圆桌会议上发表演讲,会议主题为"南亚区域合作联盟(SAARC)地区的宏观审慎与货币政策."
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在邓白氏(D&B)公司主办的印度金融专业人士协会(AFPI)上发表演讲(1410).
萨格勒布--克罗埃西亚总理Zoran Milanovic和主管经济的副总理Radimir Cacic将在一场经济会议中演讲,主题为关于刺激成长的措施.(1000)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1800).
5月17日(四)
墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳工部长级会议(至5月18日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期".(1300)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林委员会年会上发表演讲,题为"债务、稳定和成长的周期"(1700).
伊斯坦布尔--欧洲央行(ECB)管委会成员莫尔许将出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).
尼泊尔博卡拉--印度央行副总裁H.R. Khan在亚洲清算联盟(ACU)第41次理事会会议上发表演讲.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商业论坛(至5月19日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度商会主办的特别全体会议上发表演讲,题为"印度银行业:在全球金融环境动荡之际维持增长"(0845).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会.(至5月21日)
俄罗斯卡山(KAZAN)--亚太经合组织(APEC)第二届高层官员会议及相关会议.(至6月5日)
5月21日(一)
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议.(至5月22日)
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).
香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),并参加小组讨论(1230).
哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
5月23日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。