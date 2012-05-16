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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 09:03 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货攀升,受助于乾旱天气担忧

路透悉尼5月16日电---美国小麦期货周三上涨,扩大上交易日升幅,因担心炎热干燥天气恐影响硬红冬麦生长,特别是在堪萨斯州,与此同时抛压减弱.上日小麦录得逾两周最大涨幅.

芝加哥期货交易所(CBOT)-7月大豆合约SN2亚洲盘初涨0.12%,周二上扬2%至每蒲式耳6.09-1/4美元.

7月大豆期货SN2开平盘,上交易日升1.9%.

7月玉米期货CN2开盘亦持平,周二上扬2.4%.

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