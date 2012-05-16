《全球重要经济事件一览表》--5月16日-5月23日

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5月16日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月24-25日会议纪录(1800).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议(0700).预计不发表利率声明.

都柏林--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)就"希腊换债中的教训"发表讲话(1145).

伦敦--英国央行(BoE)发布通胀报告(0930).

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在国会陈述2011年预算案(1100)

法兰克福--欧洲央行研讨会,主题为"非常时期的货币政策",总裁德拉吉致开幕辞(1300).冈萨雷斯-帕拉莫致闭幕辞(1645),欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚发表讲话.

华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演讲(1600).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)银行监督与监管部门主管Michael Gibson在美国众议院金融服务委员会金融机构和消费者信贷附属委员会上,就系统重要性金融机构(SIFI)和多德-弗兰克法案作证词陈述(1400).

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德在美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易附属委员会,就"增加美国金融机构在中国的市场准入:战略与经济对话最新进展"作证词陈述(1800).

渥太华--加拿大财长费海提在参议院的银行、贸易和商业委员会作证词陈述(1700).

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储路易斯维尔分行举办"与美联储对话"的会议上,发表有关美国经济与货币政策的演讲(1630).

5月17日(四)

墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳动部长会议(至5月18日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,此次会议主题为"从恶性到良性:债务、稳定及成长的循环."(1300)

华盛顿--美国财政部长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话(1230).

华盛顿--美联储总顾问Scott Alvarez就结算规程在众议院金融服务委员会作证词陈述(1400).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林会议发表演说(1700).

伊斯坦布尔--欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).

英国约克--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在约克及北约克郡商会发表讲话(1100).

渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检视报告.(1430)

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)

5月18日(五)

马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly就经济现状在美国注册会计师协会(AICPA)第125届年会上讲话(1315).

5月20日(日)

芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(至5月21日).

5月21日(一)

韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).

东京--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场研讨会上讲话(0800).

东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(0915),随后参加一个小组会(1130).

苏黎世--瑞士央行发布2012年5月统计月报和银行业统计数据月报(0700).

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话.

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论(1600).

5月22日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望(0800).

东京--日本央行货币政策会议(至5月23日).

香港湾仔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(1015),并出席小组讨论(1230).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2012论坛(至5月23日).

5月23日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议纪录.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议(至5月24日).

南达科塔州拉皮特城--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Data Matters论坛午餐会上讲话(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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