〔美国个股〕通用汽车将停止在Facebook做广告,因营销效果不明显

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透底特律5月15日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)周二表示,将停止在Facebook上做广告.此时正值Facebook准备上市.
一消息人士表示,通用汽车营销主管认为在Facebook做广告对消费者影响不大.
Pivotal Research Group的网络和媒体分析师Brian Wieser称,尽管通用的决定在广告界可能是个特例,但给Facebook策略造成了首次非常明显的冲击.
"这确实凸显出我们在争论的Facebook整体商业模式的风险性,"他称,"这不是确定的事情.当然看起来依靠广告支持好像将是最重要的媒体属性之一,但也不一定,因为有些营销人士将觉得难以证明这个营销手段的效果."
Facebook(FB.O)料在周五开始在Nasdaq交易.这家全球最大的社交网站周二提高首次公开发行(IPO)价格区间,公司市值可能超过1,000亿美元.
通用称,将继续保留在Facebook的免费页面,作汽车推广.这些页面可以让通用汽车与消费者直接交流.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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