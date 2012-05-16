〔全球投资〕欧元区有可能缩减为规模较小但更趋完善的实体--PIMCO

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约5月15日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)认为,欧元区很有可能"变成一个规模缩小但更趋完善的实体".
"简单说来,欧洲现在的状况不可能再持续三到五年时间,"PIMCO执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)在一份概括该公司中期经济展望的报告中写道,"欧元区很有可能变成一个规模缩小但更趋完善的实体--也就是说,由条件更为相似的国家组成的更为紧密的政治联盟."
埃里安表示,PIMCO相信缩编后的联盟可能包括四个大国--法国,德国,意大利和西班牙.这些国家与其他留下来的成员国将会得到支撑,因"地区协作和融资机制大大增强".
埃里安表示,PIMCO建议将资金投向实质资产和高品质股票,因未来三到五年全球经济日趋波动.
实质资产通常是指黄金和土地这类实物资产和专利等具体资产.他在报告中并未明确PIMCO推荐的实质资产类型.
PIMCO还预计美联储将维持"金融压抑(financial repression)"政策,而新兴经济体的发展速度将比美国和欧洲更快.
埃里安还表示,欧元区演变成为规模缩小但更趋完善的实体,这一过程代价高昂且存在不确定性,需要大量适当的合作,更为均衡的政策组合,更加强有力的金融断路机制,增强银行业抗压能力,"还有相当多的运气".
他表示,"新兴"经济体的年增长率将达到约5%,而发达经济体仅为1%.两者均比去年的预估值要低整整一个百分点.
埃里安补充说,通胀压力将会上升,特别是对发达经济体劳动市场问题做出反应,且因多国央行长时间采取宽松货币政策.
从投资角度来说,埃里安表示,将选择那些现金充裕且"从事成长领域业务"企业的债券和股票,有可靠的央行政策"作为支持的高品质公债,以及实质资产.
对于汇市,埃里安认为美元应会"继续被当作主要避险货币".(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。