〔全球油料作物〕油世界再度下调欧盟2012年油菜籽产量预估,因天气恶劣

路透汉堡5月15日电---总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)周二表示,因天气恶劣,已再度下调了欧盟2012年油菜籽产量预估,下调幅度为10万吨.

欧盟今年油菜籽产量料将降至六年来最低达1,810万吨,因秋季播种天气不佳,且寒冷冬季损及作物.2011年产量为1,912万吨,

油世界曾在5月1日将欧盟油菜籽产量预估下调27万吨.菜籽油是欧盟的主要食用油,亦广泛用于生物柴油的生产.

油世界称,法国今年油菜籽产量将自2011年的537万吨降至515万吨,波兰产量将自187万吨降至160万吨.

其并表示,德国油菜籽产量将自去年的378万吨升至445万吨.英国产量料为272万吨,接近去年创纪录的276万吨.

油世界称,"产量下滑将提升欧盟对油菜及芥花的进口需求."

油世界亦对乌克兰油菜籽产量不佳提出警告.乌克兰是欧盟的主要油菜籽供应国.

油世界预计,乌克兰2012年油菜籽产量将自去年的132万吨降至95万吨.

其并表示,"乌克兰出口将大幅减少,因下一作物季的产量非常少.这将提升全球对加拿大和澳洲油菜及芥花出口的依赖性,亦会支撑油菜及芥花价格."(完)