(重发)〔美国新股〕Facebook的IPO规模将增加8,500万股--消息

(重发以跟上红条)

路透旧金山5月15日电---知情人士告诉路透,Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)规模将增加8,500万股,至约4.22亿股,筹款逾150亿美元,是为矽谷规模最大的IPO.

就在增加规模之前,该公司还将IPO价格区间提高至34-38美元,此前为每股28-35美元.

Facebook原计划出售约3.374亿股.按价格区间中值每股36美元计算,公司将筹得约152亿美元资金,成为美国规模最大的IPO案之一.(完)