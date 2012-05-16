(重发)〔美国新股〕Facebook的IPO规模将增加8,500万股--消息

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(重发以跟上红条)
路透旧金山5月15日电---知情人士告诉路透,Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)规模将增加8,500万股,至约4.22亿股,筹款逾150亿美元,是为矽谷规模最大的IPO.
就在增加规模之前,该公司还将IPO价格区间提高至34-38美元,此前为每股28-35美元.
Facebook原计划出售约3.374亿股.按价格区间中值每股36美元计算,公司将筹得约152亿美元资金,成为美国规模最大的IPO案之一.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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