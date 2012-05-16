《亚洲经济分析》资金逃离印度,流向东南亚国家

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nishant Kumar

路透香港5月15日电---外国投资者对印度政策僵化和增长放缓失去了耐心，抽出资金投向印尼等更加有前途的新兴市场。

腐败丑闻和通胀高企也是印度面临的问题。过去的一个财年，该国经济增速降至三年低位，而财政赤字与GDP的比率扩大到了5.9%。

“对印度经济高速增长的预期吸引外资流入，但是过去四年这个希望并未实现。”美国对冲基金Monsoon Capital创始人Gautam Prakash表示。

3月的预算案令投资者失望，导致流入印度股市的外资下降了99%至51.7亿卢比（9,650万美元）。

资金从印度撤出后，很大一部分流向了印尼和其他东南亚国家。

预算中的两项条款--对间接投资征税和打击逃税，成为了压垮很多全球共同基金信心的最后一根稻草，导致资金加速流出印度。

尽管这些条款随后被冻结，可能提议这种税收的预期足以令一些投资者将资金进一步向东方转移。

“目前的情况是，金砖四国中印度正在被印尼取代。”ING亚洲研究和策略主管Tim Condon说道。

3月底，亚洲最大的股票基金--规模180亿美元的Templeton Asian Growth基金持有的印度资产占总资产的比例降至16%，上年同期为近20%；而同期东盟国家资产占比从31%升至35%。

大和证券投资信托2月推出的东盟国家股票基金规模约3.66亿美元，随后增长至约4.3亿美元。富达旗下的东盟基金去年净流入约2.5亿美元。

“总体来说，与印尼和菲律宾等可替代国家相比，我们对印度更为悲观。我们认为可能有更多外资从印度转移至东盟国家。”东京对冲基金Symphony Financial Partners联席创始人David Baran说道。

根据汤森路透StarMine数据，印度股市的股价与账面价值之比为1.9倍，高于亚太地区1.4的均值，而印尼为3.1，泰国为2.2，菲律宾为2.5。

但是资金从印度流出的趋势很明显，至少短期内如此，流向同样人口结构好、存在增长潜力的市场。

3月底，在安本资产管理、Matthews和T.Rowe等公司投资于亚洲的资金中，印度资产的比例低于上年同期，而印尼和其他东南亚国家资产的比例上升。

印度资产下降的部分原因是资产贬值，不过理柏追踪基金流动的数据显示，共同基金客户也在做出反应，将更多资金投往东南亚国家，减少投往印度的资金。（完）