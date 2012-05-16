〔中国房地产〕今年住房用地计划供应较去年计划供地量下降21%--国土部

路透北京5月16日电---新华社引述中国国土资源部公告称,2012年全国住房用地计划供应17.26万公顷.该数据较去年计划供地量下降约21%,但高于去年实际落实量.

国土部此前数据显示,2011年全国住房用地计划供应21.8万公顷,实际落实量为13.59万公顷,完成计划的62.3%.

"尽管2012年计划低于过去两年计划值(完成率低于70%),但在调控力度不减企业拿地意愿下降的背景下,要完成这一计划难度很大,"中国指数研究院报告对此评论.

国土部2012年全国住房用地供应计划公告显示,2012年全国计划供应保障性安居工程用地和中小套型商品房用地13.68万公顷,占全国住房用地供应计划的79.3%.

其中,计划供应保障性安居工程用地5.01万公顷,占住房用地供应计划的29.1%,超过2011年1,000万套保障性安居工程用地实际落实量(4.81万公顷).

国土部并表示,要求各级国土资源主管部门加强住房市场形势研判,对房价上涨过快、计划实施缓慢的地区要督促指导,加快供应节奏、加大已供住房用地开发利用督查力度.

同时,要严格控制高档住宅用地,不得以任何形式安排别墅类用地.对保障性安居工程建设用地,鼓励在商品住房小区多安排配建, 以方便群众生活工作,减轻新建设施配套成本压力.

国土部此前数据显示,2011年全国土地出让合同价款再创新高达3.15万亿元人民币,同比增长14.6%,但较上年57.8%的增速有所放缓,显示在楼市调控下,土地市场亦有所降温.[ID:nSB1538794](完)