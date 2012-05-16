〔路透调查〕日本央行料出台进一步宽松措施,衰退风险上升

路透东京5月15日电---路透调查周二显示,日本经济正迈向温和复苏,但这将不会阻挡央行今年夏天出台进一步刺激措施,最可能的诱因是日圆再次飙升.

受访分析师普遍预估,日本经济在截至2013年3月的财年中料将扩张2.0%,因政府的灾后重建支出.

但未来12个月日本这个出口依赖型国家滑入衰退的机率升至了30%,因围绕欧债危机影响的忧虑升温.4月调查时为20%.

"如果外部需求并未如我们预期的那样获得动能,那么我们可能不得不下调我们的经济预估,"三菱UFJ研究和咨询部门资深分析师Shinichiro Kobayashi说.

据路透在5月8-14日对27名分析师的调查显示,政府对低能耗汽车的补贴措施料将提振国内需求.

但22名谈及货币政策的受访分析师中,有18位预计日本央行今年将进一步放松政策.

多数人称,他们预计央行将通过增加资产购买来放宽政策.

九位分析师预计央行将会在7月份祭出下一步宽松举动,届时央行将公布其经济长期成长预估的季度检视报告.其他人则认为央行会在9月份行动.

RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说,"汇率走势和美联储举动将是日本央行进一步举措的关键触发因素."

日圆兑美元JPY=过去几周一直徘徊在80日圆左右,日经指数.N225在3月底以来亦一直下滑.

调查还显示,日本本财年消费者物价指数(CPI)料持平,明年料上升0.2%,这与上月预估基本相同.

据该调查,13名分析师中有七名认为,日本央行再度放宽政策时,会增加资产购买规模5万亿日圆.四名分析师则表示会增加10万亿日圆,其他分析师预计增加规模介于5-10万亿.

分析师表示,任何进一步放宽政策的举动,都可能会以增加公债购买的形式进行,其中或包括较长天期的公债.(完)