〔路透调查〕日本央行料出台进一步宽松措施,衰退风险上升

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透东京5月15日电---路透调查周二显示,日本经济正迈向温和复苏,但这将不会阻挡央行今年夏天出台进一步刺激措施,最可能的诱因是日圆再次飙升.
受访分析师普遍预估,日本经济在截至2013年3月的财年中料将扩张2.0%,因政府的灾后重建支出.
但未来12个月日本这个出口依赖型国家滑入衰退的机率升至了30%,因围绕欧债危机影响的忧虑升温.4月调查时为20%.
"如果外部需求并未如我们预期的那样获得动能,那么我们可能不得不下调我们的经济预估,"三菱UFJ研究和咨询部门资深分析师Shinichiro Kobayashi说.
据路透在5月8-14日对27名分析师的调查显示,政府对低能耗汽车的补贴措施料将提振国内需求.
但22名谈及货币政策的受访分析师中,有18位预计日本央行今年将进一步放松政策.
多数人称,他们预计央行将通过增加资产购买来放宽政策.
九位分析师预计央行将会在7月份祭出下一步宽松举动,届时央行将公布其经济长期成长预估的季度检视报告.其他人则认为央行会在9月份行动.
RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子说,"汇率走势和美联储举动将是日本央行进一步举措的关键触发因素."
日圆兑美元JPY=过去几周一直徘徊在80日圆左右,日经指数.N225在3月底以来亦一直下滑.
调查还显示,日本本财年消费者物价指数(CPI)料持平,明年料上升0.2%,这与上月预估基本相同.
据该调查,13名分析师中有七名认为,日本央行再度放宽政策时,会增加资产购买规模5万亿日圆.四名分析师则表示会增加10万亿日圆,其他分析师预计增加规模介于5-10万亿.
分析师表示,任何进一步放宽政策的举动,都可能会以增加公债购买的形式进行,其中或包括较长天期的公债.(完)
--编译 侯向明;审校 王丽鑫
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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