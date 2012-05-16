〔中国金融〕4月外汇占款年内首降,资金失血加经济数据疲弱触发降准(更新版)

(新增分析师评论和更多细节)

* 4月外汇占款年内首降,财政存款大增

* 当月资金面被抽水近5,000亿元人民币

* 资金面失血加经济数据疲弱,或是触发再次降准的主因

* 外汇占款增长已现趋势性逆转,降准方向确立

路透上海5月16日电---中国4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降,此外财政存款大幅增加,当月市场流动性被抽水近5,000亿元,资金面失血加之经济数据疲弱,或是触发央行近日宣布再度下调存准率的主因.

分析师指出,此前持续多年的外汇占款增长已出现趋势性逆转,随着主要流动性来源的消失,未来资金面紧平衡的格局将维持,今后货币政策的稳中偏松或成常态,下调存准率和逆回购操作将成货币政策的主要调控工具.

"降准的方向是确定的,外汇占款减少已经是趋势,但降准时间的选择需要考虑政策窗口,主要会选在经济数据不好的时候出来,"平安证券固定收益部研究主管石磊表示.

中国人民银行最新数据显示,今年4月外汇占款余额为25.59万亿元;据此计算,当月外汇占款下降约606亿元,为年内首次出现下降.而去年第四季外汇占款曾连续三个月下降.4月末财政性存款余额为3.12万亿元,当月增加4,343亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.

根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在4月份市场因此减少的流动性近5,000亿元;而央行将从本周五开始下调存款准备金率,机构预计可释放资金规模在4,000亿元-5,000亿元之间.

石磊指出,今年外汇占款的总体情况可能不如之前的预期,银行间市场的资金面或将面临持续的压力,而央行在货币政策上将搭配使用降准和公开市场逆回购,以稳定流动性,"长期的(政策)靠降准,逆回购用来稳定短期市场利率."

招商银行金融市场部分析师刘俊郁,如果信贷继续不景气,外汇占款持续下降,还会继续降准.不过央行可能会先看一下效果,短时期,比如说6月份,应该不会再降准,除非降息.而从长远看,降息还是必要的,当然,如果考虑到通胀和存款流失因素,不动存款只降贷款的不对称降息更可取些.

受欧美经济疲弱形势等因素影响,中国外贸及FDI数据均显疲弱.4月实际FDI连续第六个月同比下滑,为84.01亿美元;4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.外贸顺差和FDI两者相加共约合1,690亿元人民币.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

1月 2月 3月 4月

财政性存款(亿元) 3,503 1,218 -4,058 4,343

外汇占款(亿元) 1,409 251 1,246 -606

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

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