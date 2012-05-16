〔中国金融〕4月外汇占款年内首降,资金失血加经济数据疲弱触发降准(更新版)

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
(新增分析师评论和更多细节)
* 4月外汇占款年内首降,财政存款大增
* 当月资金面被抽水近5,000亿元人民币
* 资金面失血加经济数据疲弱,或是触发再次降准的主因
* 外汇占款增长已现趋势性逆转,降准方向确立
路透上海5月16日电---中国4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降,此外财政存款大幅增加,当月市场流动性被抽水近5,000亿元,资金面失血加之经济数据疲弱,或是触发央行近日宣布再度下调存准率的主因.
分析师指出,此前持续多年的外汇占款增长已出现趋势性逆转,随着主要流动性来源的消失,未来资金面紧平衡的格局将维持,今后货币政策的稳中偏松或成常态,下调存准率和逆回购操作将成货币政策的主要调控工具.
"降准的方向是确定的,外汇占款减少已经是趋势,但降准时间的选择需要考虑政策窗口,主要会选在经济数据不好的时候出来,"平安证券固定收益部研究主管石磊表示.
中国人民银行最新数据显示,今年4月外汇占款余额为25.59万亿元;据此计算,当月外汇占款下降约606亿元,为年内首次出现下降.而去年第四季外汇占款曾连续三个月下降.4月末财政性存款余额为3.12万亿元,当月增加4,343亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.
根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在4月份市场因此减少的流动性近5,000亿元;而央行将从本周五开始下调存款准备金率,机构预计可释放资金规模在4,000亿元-5,000亿元之间.
石磊指出,今年外汇占款的总体情况可能不如之前的预期,银行间市场的资金面或将面临持续的压力,而央行在货币政策上将搭配使用降准和公开市场逆回购,以稳定流动性,"长期的(政策)靠降准,逆回购用来稳定短期市场利率."
招商银行金融市场部分析师刘俊郁,如果信贷继续不景气,外汇占款持续下降,还会继续降准.不过央行可能会先看一下效果,短时期,比如说6月份,应该不会再降准,除非降息.而从长远看,降息还是必要的,当然,如果考虑到通胀和存款流失因素,不动存款只降贷款的不对称降息更可取些.
受欧美经济疲弱形势等因素影响,中国外贸及FDI数据均显疲弱.4月实际FDI连续第六个月同比下滑,为84.01亿美元;4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.外贸顺差和FDI两者相加共约合1,690亿元人民币.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
1月 2月 3月 4月
财政性存款(亿元) 3,503 1,218 -4,058 4,343
外汇占款(亿元) 1,409 251 1,246 -606
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
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