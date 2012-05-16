〔路透调查〕美国当季经济和就业增长料温和,下半年或加速

* 第二季GDP增速料从前季的2.2%减缓至2.0%

* 通胀预期持平于2.3%

* 预测实施QE3的机率仍为30%

路透纽约5月15日电---路透调查显示,当前季度美国经济成长料由原已温和的增速放缓,就业增长仍将缓慢,但今年下半年将略微加速.

但美国联邦储备理事会(美联储,FED)实施新刺激举措以推动经济加速的可能性并未上升,采取第三轮量化宽松举措的可能性仍为30%.

困扰欧元区的债务危机仍是经济前景面临的主要风险.

路透过去几天访问了68位分析师,他们预计美国当前季度经济将成长2.0%,较4月调查结果下降0.2个百分点,比第一季2.2%的增速亦放缓.

整体路透调查显示,第三季经济成长将加速至2.4%,最后一季料成长2.5%,之后就业增长也将有所好转.

"我认为经济复苏势头稳固,"Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi表示.

本季每月非农就业岗位增长料平均为15.5万个,低于4月时预估的17万,也不及第一季平均22.9万的水平.

调查显示,到今年年底时,非农就业岗位料每月平均增加17.5万,但要到2013年末才会达到20万.这样的水准远低于过去强劲复苏时的就业增长程度.

如果按照调查预估,2012年每月继续平均增加18.2万个就业岗位,那么需要差不多三年的时间才会使就业恢复至金融危机爆发前的水平.

另一个不利经济前景因素--原油价格上涨风险,似乎有所减弱,因石油和汽油价格最近几周回落.

分析师对本季通胀预估仍维持在2.3%不变.扣除食品和汽油的核心通胀率料平均为2.1%,第三季料为2.0%,符合美联储最近设立的目标.

43位受访分析师还认为,实行第三轮量化宽松举措的可能性为30%,持平于4月调查结果.

"除非经济形势明显恶化,否则我们认为联邦公开市场委员会(FOMC)不会采取新的宽松举措,但会维持已经推出的宽松政策,"野村驻纽约美国分析师David Resler表示.

11位分析师中有九位认为,可能会在今年的某个时候实行第三轮量化宽松,其他两位预计会在2013年初实行.(完)