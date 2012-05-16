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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 09:26 BJT

〔台湾股市〕开低,政府准备入市干预

路透台北5月16日电---台湾股市周三开低0.26%,再度受风险厌恶情绪打击.媒体报导称,台湾当局准备通过四只政府基金来稳定市场.

报导称,当局还建立起特别工作小组来监控市场.

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