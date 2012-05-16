〔美国个股〕新浪CEO称可能因微博投资而发生更多亏损

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透上海5月16日电---新浪(SINA.O)首席执行官曹国伟周三表示,新浪可能因微博投资而录得更多亏损.
新浪季度业绩优于华尔街预估,尽管中国市场疲软,但新浪广告业务营收蹿升9%.该股在盘后交易中上涨7%.
新浪公布业绩显示,第一季营收增长6%,至1.062亿美元.第一季净亏损1,370万美元,合每股亏损0.21美元,上年同期为净利1,500万美元,合每股盈余0.23美元. [ID:nSB1548506]
新浪称,今年将向微博业务投资1.6亿美元,高于去年的1.1-1.2亿美元.大部分资金将用于招聘和升级基础设备.(完)
--编译 李爽; 审校 程琳
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路