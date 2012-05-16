〔美国个股〕新浪CEO称可能因微博投资而发生更多亏损

路透上海5月16日电---新浪(SINA.O)首席执行官曹国伟周三表示,新浪可能因微博投资而录得更多亏损.

新浪季度业绩优于华尔街预估,尽管中国市场疲软,但新浪广告业务营收蹿升9%.该股在盘后交易中上涨7%.