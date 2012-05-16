〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第八周增加,因库欣库存料创新高

路透5月15日电---周二公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存可能连续第八周增加,因库欣原油库存料升至纪录新高.

调查显示,13位分析师平均预计5月11日止当周原油库存增加170万桶.

"我预计原油库存上升,因Seaway管道改变输油方向前原油输往库欣,此外汽油产量有所增加,"PFGBest

Research驻芝加哥分析师Phil Flynn称.

美国能源资料协会(EIA)的数据显示,美国5月4日止当周原油库存上升370万桶,至3.795亿桶,为1990年8月以来最高,不过油品库存下降.

调查显示,分析师还预计馏分油库存料较上周下降60万桶.与去年同期相比,馏分油库存下降120万桶.

根据调查的预期中值,汽油库存料减少50万桶,仅有四名分析师预计库存上升.

调查还显示,炼厂产能利用率料上升0.4个百分点,与季节性趋势相符.

"产能利用率将可能远高于上年同期,但基本持平于五年平均水平,"Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说.(完)