〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第八周增加,因库欣库存料创新高

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透5月15日电---周二公布的路透调查结果显示,美国上周原油库存可能连续第八周增加,因库欣原油库存料升至纪录新高.
调查显示,13位分析师平均预计5月11日止当周原油库存增加170万桶.
"我预计原油库存上升,因Seaway管道改变输油方向前原油输往库欣,此外汽油产量有所增加,"PFGBest
Research驻芝加哥分析师Phil Flynn称.
美国能源资料协会(EIA)的数据显示,美国5月4日止当周原油库存上升370万桶,至3.795亿桶,为1990年8月以来最高,不过油品库存下降.
调查显示,分析师还预计馏分油库存料较上周下降60万桶.与去年同期相比,馏分油库存下降120万桶.
根据调查的预期中值,汽油库存料减少50万桶,仅有四名分析师预计库存上升.
调查还显示,炼厂产能利用率料上升0.4个百分点,与季节性趋势相符.
"产能利用率将可能远高于上年同期,但基本持平于五年平均水平,"Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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