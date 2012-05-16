〔中国农业〕2012年玉米产量预计增产3%,大豆产量下降7%--CNGOIC

路透北京5月16日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布报告,首次预测2012年部分主要粮油作物播种面积和产量,其中玉米增产3%,大豆则减产7%.

报告并预测,今年稻谷播种面积为3,050万公顷,较上年增加1.67%,总产量为20,500万吨,较上年增加2.10%.

而大豆播种面积则较上年减少6.54%,面积减幅主要集中在东北地区,大豆产量为1,300万吨,较上年减7.14%.(完)