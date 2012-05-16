〔中国农业〕2012年玉米产量预计增产3%,大豆产量下降7%--CNGOIC

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京5月16日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布报告,首次预测2012年部分主要粮油作物播种面积和产量,其中玉米增产3%,大豆则减产7%.
报告预计,2012年玉米播种面积3,430万公顷,较上年增加2.60%,产量为19,750万吨,较上年增加3.00%.小麦播种面积同比增0.33%,其中冬小麦面积增加,春小麦面积减少,小麦总产量约达12,030万吨,较上年增加2.02%.
报告并预测,今年稻谷播种面积为3,050万公顷,较上年增加1.67%,总产量为20,500万吨,较上年增加2.10%.
而大豆播种面积则较上年减少6.54%,面积减幅主要集中在东北地区,大豆产量为1,300万吨,较上年减7.14%.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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