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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 09:42 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜跌至四个月低点,受希腊政治危机影响

路透新加坡5月16日电---伦敦期铜周三跌至四个月低点,连续第四日下跌,之前希腊宣布其将举行第二次选举,政治危机加剧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度跌0.6%至四个月低点每吨7,712美元,之后削减跌幅,0100GMT报7,739.75美元.

沪铜8月合约SCFcv1跌0.8%至每吨55,490元人民币,接近上日所及四个月低位55,280元.

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