更正:《热点透视》奥朗德与梅克尔首次会谈对希腊的关注更甚于增长

(更正:因译文有误,内文第二段应更正为,"公开场合虽然沉默,私下里讨论应该很热烈",非"必须把他们在公众面前的沉默与其私下热切的讨论联系在一起";第三段应为,"奥朗德不能局限于欧洲需采取促进增长政策的竞选政见",非"奥朗德必须履行竞选时所提有关欧洲需采取促进增长政策的政见")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 许娜

路透伦敦5月15日电---议程上的促进增长议题,及心中挂念的希腊问题,都让法国总统奥朗德和德国总理梅克尔有理由在首次会晤时不拘小节.奥朗德在就职当日便飞往柏林会见梅克尔,不只是希望为竞选过程中的一些问题善后那么简单.其此行亦承认了欧元区大院起火:无论是法国还是德国,都没有本钱在设法灭火之前浪费时间.

会后两位领导人能在希腊问题上发表的最好讲话,就是什么也不说.梅克尔这么做,是因为任何言论都只会给希腊火上浇油.奥朗德则是因为,目前他只可能就此问题发表一些陈词滥调.但是,公开场合虽然沉默,私下里讨论应该很热烈.

两位领导人都面临新危机的考验.奥朗德不能局限于欧洲需采取促进增长政策的竞选政见:与希腊退出欧元区的迫切风险相比,他的倡议现在显得无关紧要.梅克尔面临的挑战则是,避免使她在希腊撙节问题上的强硬立场,成为希腊组建新政府的主要障碍.

会谈内容如果有建设性,应该会拟出一套二选一的方案.其一是希腊最终组建一个能够与债权人磋商的政府,这样法国和德国便能制定一份保全面子的协议大纲;其二则是无法达成协议,希腊退出欧元区.那么就要备妥应急计划.

若为那些有意违背援助条件的政府立下先例,将很难达成协议.但梅克尔的对手社会民主党亦要求采取促进增长政策.因此梅克尔或许会做出一些让步.

最糟糕的情况仍有可能避免.但如果两位领导人不为最糟情况预做准备,那就说不过去了.(完)