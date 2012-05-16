〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报91天期正回购需求--业内人士

路透上海5月16日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报91天期正回购需求,本周央票发行继续缺席.

中国央行此前宣布自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.此后公开市场周二只进行了600亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持平于2.80%,但规模较上周二的200亿元增加了两倍..

业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.而据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计500亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元.不过上周四进行的240亿元七天期逆回购也将于本周四到期.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.不过央行公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

中国央行第一季度货币政策执行报告表示,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.并将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.(完)