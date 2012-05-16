〔企业并购〕美国TPG和凯雷集团拟各自考虑收购联合技术旗下公司

路透纽约/波士顿5月15日电---据知情人士透露,美国私募股权基金德州太平洋集团(TPG)和凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)各自考虑收购联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下公司,该公司总价值35-40亿美元,生产泵和压缩机.

此次出售是这家美国多元化制造商三宗资产转让之一,联合技术竭力募集现金和避免新发行普通股,以支持其斥资165亿美元收购GoodrichGR.N,此乃该公司有史以来的最大一宗收购.

消息人士称,TPG和凯雷集团都有意整体收购该业务,此乃联合技术附属Hamilton Sundstrand的一部分.这有望让他们在竞购中大幅领先,因其他竞标者仅有意购买泵或压缩机业务,而不一定将两者收入囊中.(完)