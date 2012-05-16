〔新债招标〕中国50年期国债中标利率4.25%,稍高于预测均值--业内人士

路透上海5月16日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币50年期固息国债,中标利率为4.25%,稍高于此前4.22%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的首场投标倍数1.49倍.此前市场对该新债的利率预测区间为4.18%-4.28%.

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债,按半年付息.采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债5月17日开始发行并计息,5月21日发行结束,5月23日起上市交易.(完)