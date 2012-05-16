修正:《热点透视》德国教你什么是"免费午餐"经济学

(更正:最后一段措词修正为,"不满的德国选民最好承认这一点")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 梁睿雪

路透伦敦5月15日电---天下没有免费的午餐.虽然经济学家Milton Friedman认同这句话,但从经济学来说,这句话带有很强的误导性.经济成长基本上就是一顿免费的午餐--相同数量的劳力得到更多产品和服务.对发展中国家来说,这是一场盛筵.而对已经富足的德国来说,这也不只是点心而已.最新证据就是德国第一季国内生产总值(GDP)成长0.5%.良好的德国数据令专家意外,不过他们常常低估好政策和强健经济制度所带来的生产力.

德国得益于多年来富有耐心的劳工改革,从2005年以来,德国失业率已经从11.5%降至5.6%;其他使该国获益的因素还包括数个世代在职业教育上的投资、和可以追溯至19世纪在制造上精益求精的传统.再加上稳定的政治体系,财富几乎肯定会增加.这与德国货币是强是弱、以及世界其他国家表现是好是坏几乎没有关系.

德国的胜出并不意味其它国家的落败.德国企业的强健和专业技术的传播,扶助了整个欧元区,该区第一季GDP成长持平.德国的贸易顺差-2011年为1,570亿欧元-增加了贸易伙伴国的财富,无论伙伴国位于欧元区内外.这些国家以赊账的方式获得优质产品.

不过对德国而言,贸易顺差也有一些缺点.首先,这种实际上等同于卖方融资(vendor financing)的方式几乎无可避免会导致信贷损失,这是对德国存在贸易逆差的国家轧平账面最简单办法.政治上,德国也受到指责,因其未以较弱势贸易伙伴国的利益为出发点,通过增加支出、借贷和投资的方式来分享成功.货币方面,德国面临容忍偏高通胀的压力,如此一来,若欧元区表现不佳的国家要削减实质薪资,下调名义薪资的幅度也无需如此之大.

但即使德国的午餐并非完全免费,也是很划算的.不满的德国选民最好承认这一点.(完)