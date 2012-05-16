《热点透视》摩根大通股东给了迪蒙小小的惩戒

(本文作者为路透Breakingviews专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 程琳

路透纽约5月15日电---摩根大通(JPM.N)股东在周二公司年会上给了首席执行官迪蒙一点小小的惩罚.虽然上周爆出惊人的20亿美元交易亏损,但在这场起初看来不算重大事件的会议上,投资者似乎大多还是支持他们的首席执行官.不过他们也没有完全宽恕他:有40%的股东投票支持分割董事长与首席执行官的职位.尽管这个票数并不能迫使摩根大通采取实质行动,但仍足够表达股东们的不满.

那些预计股东会发泄怒火的人失望了.此次年会基本上相当平静.约91%的股东批准了高层薪酬.只有少数抗议者站出来,但他们的说辞并未给人留下深刻印象.最生动的一个场景是,大约300名与会者中的一名小投资者站起来称赞迪蒙,并要求股东们把这次亏损放到该投行经营良好的大背景下来看.很多与会者对此报以掌声,不过他们也可能是摩根大通的员工.

尽管出了风险管理闪失这样尴尬的事,迪蒙并没有躲躲闪闪.会前他跟人们和媒体都进行了互动.但他似乎比往常要话少一些,开幕辞十分简短.总法律顾问Stephen Cutler似乎十分急于结束会议.

不过,股东基本上没有将这次交易亏损单独当作一个话题来发挥.迪蒙再次表态对此负有责任之后,股东发言大多是拿该问题作为支持自己观点的一个证据.股东发言多数都是围绕美国抵押贷款问题、以及摩根大通是否充分应对了国内房贷问题和借款人被挤出的问题.

会议中的董事长-首席执行官选举才让摩根大通吃到一点苦头.支持分开这两个职位的比例达到2005年以来最高,对增强独立董事职能的赞成比例也远高于去年的11%.不过,今年的年会或许掩盖了一部分愤怒情绪,因许多股东在周四爆出亏损前就投了票,并且没有改变投票.但这仍然给迪蒙提了个醒,没有哪个首席执行官应该把股东的信任当作理所当然之事.(完)