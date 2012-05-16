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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 10:33 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌逾1美元,因库存增加且经济前景疲弱

路透新加坡5月16日电---原油期货周三下跌逾1美元,因美国原油库存增幅大于预期,且市场围绕希腊或退出欧元区的忧虑打压信心.

布兰特原油期货LCOc1低见每桶111.20美元,0211GMT时报111.37美元.美国原油期货CLc1跌1.03美元至每桶92.95美元.(完)

--编译 侯向明;审校 龚芳

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