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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 10:40 BJT

〔日本债市〕两年期日债收益率跌破0.10%创七年低点,受希腊疑虑推动

路透东京5月16日电---日本两年期公债收益率(殖利率)周三跌破0.10%,创下七年低点,因市场愈发担忧希腊终将退出欧元区,亦因其揣测日本央行(BOJ)或采取额外宽松举措.

两年期日债收益率JP2YT=JBTC跌至0.095%,跌破0.10%关口.0.10%此前一直扮演支撑价位,因日央行对商业银行央行存款的付息利率即为0.10%.(完)

--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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