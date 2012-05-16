〔日本债市〕两年期日债收益率跌破0.10%创七年低点,受希腊疑虑推动

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透东京5月16日电---日本两年期公债收益率(殖利率)周三跌破0.10%,创下七年低点,因市场愈发担忧希腊终将退出欧元区,亦因其揣测日本央行(BOJ)或采取额外宽松举措.
两年期日债收益率JP2YT=JBTC跌至0.095%,跌破0.10%关口.0.10%此前一直扮演支撑价位,因日央行对商业银行央行存款的付息利率即为0.10%.(完)
--编译 隋芬;审校 孙茉莉
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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