《热点透视》希腊对拒不参加换债计划的债权人宽大为怀

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 郑茵

路透伦敦5月15日电---雅典将偿还未包括在换债计划内的4.3亿欧元债务.此举或可防止市场出现进一步恐慌,但似乎让纾困资金流向投机者,将绷紧国内的敏感神经.

这些债券于5月15日到期,为希腊在海外所发行.也就是说,这些债券并不受制于"集体行动条款(collective action clauses,CAC)".依照该条款,2月债务重组中同意接受75%损失的投资者达到一定比例后,所有根据希腊法律所发行债券的持有人就不得不一起承担损失.目前投资者手中不受CAC条款约束的债券约有60亿欧元.

这些受法律保护的债券让希腊进退两难.希腊政府已经明确表示,其纾困行动向债权人提供的资金不会超过债务重组计划中提供的金额.如果不能另外达成协议,就只能违约了.向希腊政府贷款的欧元区金主们似乎已在为后一种情况做准备;重组这种强制多过自愿的做法,已经打破了违约禁忌.

但希腊还在犹豫.金融时报报导称,希腊的纾困行动将在"极端特殊的情况下"向拒不合作的债权人进行偿付,用一个至今尚不为人知的储备偿还这些债务".当前的环境的确很特殊.希腊没有稳定的政府,能不能留在欧元区也存在疑问.违约可能已经引发动荡.没有哪家政府能轻而易举地作出不偿还债务的决定--尤其是临时政府.

不过,此次偿债仍然极度尴尬.在债务重组中蒙受损失的债权人不免感到伤害之余又遭羞辱,希腊人也会怒火中烧,认为自己在节衣缩食把钱还给投机客.而且,由于债务可能还有30天的宽限期,政府也许已经打算把决定推迟到下次选举之后.

这难免会被认为是一场精明投资与英国证券法规的胜利.那些正确研判形势的债权人受到奖励.这部分希腊债券4月时的价格为票面价值的70%.但他们仍然非常幸运.希腊选举没有明确结果导致政局不稳,让希腊和欧洲的决心动摇.以后即便希腊继续留在欧元区,新政府也可能采取强硬态度.其他不合作者也许就碰不上这么合算的事情了.(完)