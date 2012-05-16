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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 11:17 BJT

〔新债招标〕中石油集团五年期中票中标利率为4.35%--业内人士

路透北京5月16日电---业内人士周三透露,中国石油天然气集团稍早在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期中期票据,中标票面利率为4.35%.

该期中票的具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中石油集团 200 200 5 4.35% 工商银行 AAA 5/17 5/18

交通银行

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中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).截至本次发行前,中石油集团

待偿还债务融资工具余额2,560亿元和10亿美元、企业债1,000亿元、公司债券余额15亿元、

金融债余额50亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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