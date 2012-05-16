〔新债招标〕中石油集团五年期中票中标利率为4.35%--业内人士

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京5月16日电---业内人士周三透露,中国石油天然气集团稍早在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期中期票据,中标票面利率为4.35%.
该期中票的具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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中石油集团 200 200 5 4.35% 工商银行 AAA 5/17 5/18
交通银行
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中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).截至本次发行前,中石油集团
待偿还债务融资工具余额2,560亿元和10亿美元、企业债1,000亿元、公司债券余额15亿元、
金融债余额50亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。