《外汇动态》美元/韩元目标位在1,167.7,关注当局是否干预汇市

0223GMT---美元兑韩元KRW=KFTC在海外基金买盘推动下触及四个月高点,由于对希腊退出欧元区的担忧升温,外国投资者继续抛售韩国股票,该货币对料进一步上涨.

美元兑韩元涨0.8%至1,163.6,为1月9日以来最高.技术面看,仍有升向1,167.7的空间,该点位为12月至3月跌势的76.4%费波纳奇回档位.