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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 10:46 BJT

《外汇动态》美元/韩元目标位在1,167.7,关注当局是否干预汇市

0223GMT---美元兑韩元KRW=KFTC在海外基金买盘推动下触及四个月高点,由于对希腊退出欧元区的担忧升温,外国投资者继续抛售韩国股票,该货币对料进一步上涨.

美元兑韩元涨0.8%至1,163.6,为1月9日以来最高.技术面看,仍有升向1,167.7的空间,该点位为12月至3月跌势的76.4%费波纳奇回档位.

但投资者仍对外汇当局可能抛售美元进行干预持谨慎态度,不过目前尚未发现当局干预.

"不知道美元/韩元会再涨多少,因为此间市场当局有可能干预.但隔夜交易中可能进一步升高,"一外国银行驻首尔交易员表示.

外国投资者或连续第11天在韩国股市卖超,周三早盘卖超1,526亿韩元(1.3222亿美元).过去10天,他们累计卖超2.2万亿韩元.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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