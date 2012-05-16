奥巴马在摩根大通有资产账户--白宫

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月15日电---根据白宫周二发布的财务披露报告，美国总统奥巴马在摩根大通(JPM.N)有一个数额介于50.0001万-100万美元的私人客户资产管理支票账户。
奥巴马本周曾称，摩根大通是“管理最佳的银行之一”。摩根大通因交易亏损20亿美元，导致美国证券及交易委员会（SEC）对其进行调查。
白宫发言人Amy Brundage称：“这是总统和第一夫人使用的支票账户，相当于其他很多银行可以提供的付息支票账户。”她指出，该账户2011年产生了不到201美元的利息收入。
这份总统2011年资产报告还包括了一个数额介于1,001美元至1.5万美元的摩根大通定期支票账户。奥巴马的其他主要资产包括50.0001万美元至100万美元的美国短期公债，以及介于100万-500万美元的美国中期公债。
白宫在这份发布在网上的资产披露报告中称，“不论是总统还是副总统，与摩根大通都没有利益冲突。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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