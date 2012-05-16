〔新债招标〕中国50年期国债利率略高于预期,需求一般交易盘参与谨慎(更新版)

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* 50年期国债中标利率4.25%,稍高于预测均值

* 因期限超长需求一般,投标倍数1.49倍

* 尽管二级市场火热,但交易盘参与谨慎

路透上海5月16日电---中国财政部周三招标的50年期国债中标利率稍高于预测均值,投标倍数1.49倍,整体需求一般.业内人士认为,因本期国债期限超长,需求集中在保险公司的投资户上,而原本预期的投机力量并未现身,令中标定位中规中矩.

交易员指出,尽管本周债市二级市场因降准表现火热,但因超长国债的流动性很差,因此该期新债仍难吸引机构交易盘的参与.

业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币50年期固息国债,中标利率为4.25%,稍高于此前4.22%的市场预测均值,此前市场对该新债的利率预测区间为4.18%-4.28%.

"期限还是太长了,需求相对单一,交易盘不敢轻易参与,因为二级(市场)也没啥流动性,拿来就是做配置的,"上海一保险公司投资经理称.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]政策利好随后引领银行间市场现券收益率持续走低,短期品种降幅居前.

中债登银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率报在4.2514%;二级市场上,相近期限国债交投寥寥,剩余期限约49.5年的固息国债110023券最近成交是在5月2日,对应收益率CN110023=CFXS4.3250%.

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债,按半年付息.采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债5月17日开始发行并计息,5月21日发行结束,5月23日起上市交易.(完)