〔中国金融〕没有计划调整银行的存贷比率--银监会副主席

路透北京5月16日电---中国银行业监督管理委员会副主席王兆星周三表示,银监会正在调查新增贷款速度波动的原因,但没有计划调整银行的存贷比率.

"我们没有计划调整银行的存贷比率",王兆星在北京举行的一个会议间隙告诉记者.

目前经济学家普遍认为,中国应提高存贷比率,以促使银行释放更多贷款来支持经济增长,同时可避免季度末出现银行争相揽存现象.

王兆星表示,"我们已注意到银行贷款有时在季末及季初会不稳定.我们正在审视监管系统,希望能促使银行平稳放贷."

中国央行此前公布数据显示,2012年4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低于此前路透8,000亿元的调查中值.

而上海证券报今日引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,存款则继续流失2,000亿人民币左右.5月开局依然不利.[ID:nSH0105001]

贷存比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎于法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.(完)