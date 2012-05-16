〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率小跌趋稳,待续关注降准实施日表现

路透上海5月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘隔夜和七天期回购加权利率趋稳,目前小幅下滑约5个基点(bp).此前两日因央行宣布降准,上述两品种利率相继大跌.

交易员并称,虽然主要回购利率暂时不再大幅下探,但不排除是次下调存款准备金率正式实施日(周五),大量退回资金推动其继续下行的可能.另外,明日央行公开市场正回购操作力度如何也值得关注.

华南一银行交易员称,如果没有新的政策出台,七天期回购利率"可能会稳一段时间."

但她同时指出,目前并不排除本周五降准资金释放后,回购利率继续整体下行的可能,只是幅度还难以预计.

央行将于周五(18日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调;周二央行公开市场进行了600亿元人民币28天期正回购操作,利率持平于2.80%,另外,业内人士透露,央行公开市场一级交易商今日申报了91天正回购需求,明日有可能进行该项操作.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8327 1.8747 -4.20 3,291.74

七天CN7DRP=CFXS 2.7786 2.8349 -5.63 357.08

14天CN14DRP=CFXS 2.8837 2.8594 +2.43 19.06

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8424 1.8923 -4.99 1,133.80

七天CHICNY7D=CFXS 2.7981 2.8651 -6.70 63.58

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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