〔中国铁路〕1-4月固定资产和基建投资同比降幅连续第三个月缩窄--铁道部

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京5月16日电---在中国经济增速仍陷下行通道之际,铁路基建投资略见起色,今年1-4月铁路固定资产投资和基本建设投资同比降幅连续第三个月缩窄,4月当月新增投资亦较上月有所回升.
中国铁道部周五公布数据显示,1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%;其中基本建设投资累计完成717.1亿元,同比减54.1%,亦较1-3月的60.9%收窄.
经路透测算,4月当月新增投资亦较上月回升,单月固定资产投资和基建投资分别为300亿和291亿元,均高于3月.
中国4月宏观数据一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.分析人士预计后续的扩大投资、刺激内需的财政举措亦可能鱼贯而至.
另外,上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,显示固定资产投资及制造业放缓影响需求.铁路投资是否会加速回温是一重要观察指标.
中国铁道部财务司最新数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率为60.62%,与去年末几无变化.[ID:nSB1523392]
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 896 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168
同比增幅(%) -48.3 -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 717 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376
同比增幅(%) -54.1 -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯
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