〔香港个股〕华润燃气收购AEI于中国的燃气资产,盘中逆市上涨(更新版)

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* 华润燃气以约2.38亿美元收购AEI于中国的燃气资产

* 早盘转升,逆市涨逾3%

* 分析师收购作价偏高,惟属可接受水平

记者 雷美珍/梁慧仪

路透香港5月16日电---拥有央企背景的中国城市燃气供应商--华润燃气(1193.HK)以约18倍历史市盈率收购美国AEI于中国的燃气资产,比以往的收购价为高,凸显中国的燃气资产"物以罕为贵".

华润燃气稍早宣布,以约2.38亿美元收购美国电力及能源公司AEI的中国子公司AEI China Gas Ltd.后者的主要资产为华通-北京新华联燃气以及华通-Tongda能源,负责在中国多个城市从事城市燃气管道之经营、燃气销售与分销及经营压缩天然气、液化天然气及液化石油气加气站.

分析师称,收购作价并不便宜,反映出中国的燃气资产物以罕为贵,像之前以7-8倍市盈率收购郑州燃气的专案难以复再.不过由于是次收购作价低于华润燃气本身市盈率,仍属可接受水平.

截至2011年12月底止年度,AEI China Gas的除税及非经常项目后净利润为8,300万元人民币.以此计算,是次收购价相当于18倍市盈率,略低于华润燃气同期约19.8倍市盈率.

华润燃气称,公司一直积极物色商机,以扩充其于中国下游城市燃气经营之核心业务.而AEI China Gas于中国11个省份经营28个城市燃气项目、8处燃气站及4个中游燃气输送管道项目,收购将有助华润燃气进一步扩展其在中国的覆盖范围.

该公司董事总经理王传楝在今年3月的记者会上称,年内将完成天津和宁波两项较大型项目收购,因此预计全年并购支出达60-80亿港元,去年则为30亿港元.

华润燃气物色低价收购的策略似乎获得投资者的认同.其股份周三早盘中段逆市涨3.56%,报15.12港元;大市恒生指数.HSI跌2.29%.

此前其同业中国燃气(0384.HK)的收购战升温,除了获得中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)合组的财团提出收购之外,其两名主要股东--英国富地石油FOOI.L和北京控股集团更争相增持中国燃气的股份.自去年12月中中石化财团提出收购以来,中国燃气的股价至今累计涨14%.

根据香港证监会最新资料显示,北京控股集团周二(15日)增持中国燃气(0384.HK)股份至14.75%,涉资3.29亿港元;其持股又再逼近富地石油.[ID:nSH0104995](完)

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