更正:〔东京汇市〕希腊疑虑打压欧元和风险货币,澳元跌至五个月低位

(更正:译文有误,倒数第二段应为,"投机客锁定上日低点0.9921下方的止损单为攻击目标",非"因投机客要在上日低点0.9921下方止损")

* 美元全线走强,兑日圆达两周高位

* 欧元走软,希腊不确定性笼罩下可能扩大跌幅

* 澳元跌至五个月低位,此前跌破关键支撑位

路透东京5月16日电---欧元兑美元周三徘徊在四个月低位,本月迄今所录跌幅可能扩大.此前希腊表示将重新进行选举,提升了该国可能退出欧元区的风险.

分析师称,希腊政治动荡局面可能久拖不决的前景,或将给欧元带来沉重压力.

据EBS数据,欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.27223,艰难维持在上日触及的四个月低位1.27215上方.本月迄今欧元累计下跌4%.

"市场非常看空欧元,从各个技术指标来看欧元似乎都是超卖的,不过欧元还是在继续下跌,意味着或许很快就会逼近1.25-1.26美元区域."瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司表示.

"希腊问题显然是主要推手,但就算从经济基本面来看,欧元在1.30左右似乎也是高得不自然.我预计当前走势是要回归到更中性的区域."

若希腊离开欧元区,将可能对意大利、西班牙等处境困难的国家造成巨大影响,后者债券收益率(殖利率)昨日已经突破6%的关口.

"退出欧元区会让希腊和其他欧元区国家直接付出巨大代价."法国农业信贷银行分析师Frederik Ducrozet说道.

"间接付出的代价可能更高,因为那时候欧元区不再会被看作是'不可拆散的',困顿的二线国家会重新面临信心危机."

欧元在技术面上也呈现疲软态势,已经果断跌破重要支撑线1.2827美元,这是今年稍早1.2624-1.3486之间涨势76.4%的回档位.

明显跌破该水准打开了下试1月低点1.2624之路,不过交易商对空头回补的可能性保持警惕,欧元净空头已经达到三个月高位,如若回补可能推动欧元暂时上涨.

**风险意愿降低**

由于风险意愿减弱,投资者不断向安全资产转移资金,推升美元指数.DXY至四个月高位81.34.

这助推美元兑日圆JPY=表现亮丽,升至两周高位80.45,较上周触及的两个半月低位79.428高出近1日圆.

交易员称,美元上日收于一目均衡云区基线80.11这一阻力位上方后,其展望转为正面.接近80.60的一目均衡基准线为下道阻力位.

交易商并称该货币对或续升,称止损买单在80.45-50附近.但他们也表示,日本出口商可能限制进一步升幅,其卖盘挂在81日圆附近.

有关中国和全球经济放缓的担忧亦打压澳元等高收益货币,澳元兑美元AUD=D4触及五个月低位0.9917,因投机客锁定上日低点0.9921下方的止损单为攻击目标.

澳元兑美元最新微跌0.1%,报0.9926,但分析师称,技术图表预示澳元会进一步下探,之前澳元已跌破重要支撑位0.9945-50,为去年10月至今年2月升势的61.8%回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0318GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2730 1.2730 +0.00 -1.66 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.37 80.17 +0.25 +4.46 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.30 102.06 +0.24 +2.74 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9432 0.9429 +0.03 +0.60 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5972 1.5992 -0.13 +2.81 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0079 1.0066 +0.13 -1.12 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9929 0.9936 -0.07 -2.89 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7671 0.7696 -0.32 -1.45 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.790 79.680 +0.14 +1.46 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.650 61.700 -0.08 +3.04 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.37 128.21 +0.12 +7.40 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2939 1.2909 +0.23 -1.42 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 艾茂林/王丽鑫/程琳/石冠兰/肖群英; 审校 隋芬/张明钧/李爽

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