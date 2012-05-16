〔中国债市动态〕现券暖势不改,希腊僵局和5月国内信贷消息双双利好

路透北京5月16日电---中国银行间债市现券周三早盘暖势不改.希腊陷入政治僵局加剧欧元区政治动荡,5月新增信贷消息显示中国经济仍在探底的过程中,国内外形势均利好债市,推动现券收益率继续下行;但因其周内跌幅已大,故今日表现不似前两天那么大.

"收益率还在下,短券收益率(下跌)没前两天那么快,但还在下,"北京一国有银行交易员称,"今天信贷的消息说明还是贷不动,可能还是因为(贷款)价格偏高,(市场)看央行降息的预期有所增强."

其并指出,当前尚难判断现券收益已跌至"底部"或"半山腰",但无疑周内其跌幅已大,继续大幅下探有待基本面和政策面等给予更多刺激.

中债登银行间债市央行票据到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,9个月期品种最新收益率报在2.6355%,较上周五大跌约37个基点(bp),较年初水平更是跳水了近80个bp.

占中国贷款规模逾三成的四大国有银行5月依然开局不利,前两周的新增贷款接近零,未能摆脱上月整体信贷低迷的态势,令外界对中国经济能否在第二季度触底反弹充满担忧.[ID:nSH0105001]

希腊组建新政府的努力在周二宣告失败,导致金融市场剧烈震荡,因预料反对欧盟援助条款的左翼党派可能在6月举行的希腊重新选举中获胜,从而将欧元区拖入更深重的危机.[ID:nSB1548996]

上海一银行交易员亦表示,早间招标的50年国债结果符合预期,且需求方有限,对二级市场影响中性;当前现券收益已下探至年初水平以下,若无新消息刺激,机构继续大幅做多的动力或不足.

财政部周三稍早招标的50年期国债中标利率稍高于预测均值,投标倍数1.49倍,整体需求一般.业内人士认为,因本期国债期限超长,需求集中在保险公司的投资户上,而原本预期的投机力量并未现身,令中标定位中规中矩.[ID:nSB1548938]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.39%/3.35%,上日最后一笔为3.4300%/3.3950%.(完)